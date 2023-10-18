قرار عاجل لـ كولر بشأن موقف إمام عاشور من مباراة سيمبا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تسلم تقريراً طبياً يؤكد جاهزية إمام عاشور لاعب الفريق قبل مباراة سيمبا التنزاني.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عدم المجازفة بمشاركة إمام عاشور في مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في مباراة الإسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز".

وتابع:'يرغب كولر في الاعتماد على إمام عاشور في تشكيل فريق الأهلي في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني بالقاهرة للتأكد من شفائه تماماً بشكل سليم فنياً وبدنياً".