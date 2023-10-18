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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف موقفه من عودة نجله لصفوف الزمالك حال فوزه بالانتخابات

صدى البلد

كشف الكابتن فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، موقف المدير الفني للقلعة البيضاء، حال فوزه برئاسة النادي، قائل: الحكم على مدير الفني من خلال النتائج هتجيب بطولة هتقعد مش هتجيب هتمشي.
 

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، لازم يكون المدرب عارف قيمة الزمالك ويكسب 4و3 وده يكون عادي بالنسبة له.
 

وحول عودة ابنه إلى ميت عقبة، أضاف الكابتن فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، أنه لو موجود هيرجع سيف ولا يحب الحديث في الموضوع لأنه أسري.
 

وقال إن سيف فاروق جعفر لم يترك النادي ولكن عقده انتهى وكان يريد التجديد، ولم يحدث ورحل بعدما شعر أنه لن يكون له دور في النادي وهو مميز، موضحا أنه في حال نجاحه سوف يضغط على سيف ليعود لنادي الزمالك 
وأردف: أنا حد من أولاد النادي وشبل من أبنائه وتعلمت كل حاجة فيه، وخيره عليا وجاء الوقت اللي حاسس أن نادي الزمالك محتاجني وأن في أخطاء محتاج اصلحها في النادي.
 

ووجه رسالة للجمعية العمومية، قائلا: بعلاقتي بثقافتي بشخصيتي بعلمي أقدر أحل المشاكل والناس عارفة كده، جماهير الزمالك فوق دماغي وهي أعظم جماهير، ونعرف مدى نجاحنا فيما نقوم به من الجمعية العمومية والنادي قدم لي الكثير وعاوز أرد ده .


 

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