مرشح في انتخابات الزمالك: النادي مديون بـ مليار و580 مليون جنيه

قال عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، إن الانتخابات يسودها جو ديمقراطي رائع، موضحًا أن النادي مديون بمليار و500 مليون جنيه.

وأضاف سليم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مصلحة الضرائب تدين الزمالك بـ538 مليون جنيهًا، بينما ضعف الإمكانيات المادية سبب أزمات النادي.

وأشار إلى أن الزمالك مديون للاعبي كرة القدم بـ57 مليون جنيهًا بسبب المستحقات غير شاملة الغرامات على اللاعبين الذين رحلوا، بينما مديون لصالح لاعبيه في الألعاب الجماعية والفردية بـ87 مليون جنيهًا.

وأوضح المرشح على منصب أمين الصندوق، أن سور نادي الزمالك أشبه بـ«المنجم»، موضحًا أن فرع 6 أكتوبر إذا تم تدشينه سيكون الزمالك أغنى الأندية المصرية على الإطلاق.

واختتم تصريحاته، بأنه متعجب من ترشح خالد لطيف على منصب أمين الصندوق مرة أخرى لانتخابات الزمالك، مضيفًا «حسام المندوه على نفس المنصب شخصية رائعة رغم تقديمي طعن ضده».