هاني العتال: أنا أحق بمنصب نائب رئيس الزمالك من هشام نصر

قال هاني العتال المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك، إن الروح طيبة للغاية بين المرشحين في الانتخابات التي تجرى الجمعة المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد لتولي المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وأضاف العتال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن غضب مواقع التواصل الاجتماعي من العلاقة الطيبة بين المرشحين أمر غريب، متسائلًا: «ما العيب في التقاط صورة لي مع أحمد سليمان أو هشام نصر خلال جلسات نادي الزمالك؟».

وأشار هاني العتال، إلى أن اختلاف في وجهات النظر سبب عدم انضمامه لقائمة حسين لبيب، حيث كان يرغب المرشح على منصب الرئيس، ضمه إلى قائمته في منصب عضو مجلس الإدارة.

وشدد المرشح على منصب نائب الرئيس، على أنه الأحق بالنجاح على هذا المنصب من هشام نصر المرشح ضده في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن إدارة منافسه لاتحاد اليد تختلف عن إدارة نادي بالكامل.