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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يثير الجدل حول عودة إمام عاشور لصفوف الزمالك

صدى البلد

كشف حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من احتمالية عودة إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، لصفوف الفريق الأبيض مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في البقاء بصفوف كتيبة القلعة البيضاء، لكنه تعرض للظلم من قبل الإدارة السابقة، التي أجبرته على الرحيل.

وقال حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية: عودة إمام عاشور للزمالك من عدمه أمر يعود للمدير الفني.

وأضاف: الجمهور قد يغضب حينما أقول ذلك، لكن إمام عاشور تعرض للظلم من قبل إدارة الزمالك السابق.

وتابع: إمام عاشور لم يكن يريد الاحتراف في الدنمارك، وكان يرغب في البقاء داخل الزمالك، ولكن المسئولين في النادي هم من دفعوه للرحيل، وأنا عارف هو قد إيه زملكاوي.

وردّ حسين لبيب على سؤال حول موقفه من عودة إمام عاشور لو تنازل عن أموال للزمالك قائلاً: أتحفظ على الإجابة.

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