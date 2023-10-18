الأقمار الصناعية تلتقط صورًا تُظهر غزة في ظلام دامس بعد العدوان الإسرائيلي|شاهد

أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا الانقطاعات الكبيرة في التيار الكهربائي بجميع أنحاء قطاع غزة بعد التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين في 7 أكتوبر الجاري.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل في 11 أكتوبر، بحسب السلطات الفلسطينية، حيث يعتمد السكان الآن بشكل أساسي على الطاقة الشمسية المحدودة ووقود المولدات.

ورصدت صور الأقمار الصناعية قطاع غزة قبل 7 أكتوبر وبعده تحديدًا يوم 15 أكتوبر حيث بدا في ظلام دامس بعد الحصار الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وجهت في وقت سابق، نداء عاجلًا لسكان القطاع بإحضار كميات من السولار، تجنباً لانقطاع الكهرباء وحدوث كارثة إنسانية بالمستشفيات.

وقالت الصحة الفلسطينية: “نوجه نداء استغاثة عاجلاً لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر رقمها المجاني"103" من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصًا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنّت قوات الاحتلال قصفاً عنيفاً وإجرامياً على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.