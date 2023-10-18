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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مذيع القاهرة الإخبارية يبكي في أثناء حديثه مع مراسلة القناة من خان يونس

ضحايا غزة
ضحايا غزة

لم يتمالك رعد عبد المجيد، مذيع قناة القاهرة الإخبارية، نفسه، من البكاء، في أثناء حديثه مع منى عوكل، مراسلة القناة من خان يونس.

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وقال عبدالمجيد: "عظم الله أجركم بالمصاب الجلل الذي أصاب غزة بمجزرة أصابت الأطفال والنساء، مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال والعالم الذي يغض البصر عما يجري هناك في غزة، مجزرة جديدة شهدناها ونشهدها اليوم".

ولم يتمالك عبد المجيد، نفسه، وأعطى الكلمة لمراسلة القناة في غزة، التي أكدت أن القصف متواصل حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن هناك استهدافات في أماكن عديدة، إلا أن الحدث الأكبر، هو استهداف المستشفى المعمداني وسط غزة، موضحة: "المجزرة جعلتنا نشعر جميعا بالعجز، وأصبحنا نرى الأحداث الأخرى صغيرة، وما يجري هنا؛ جعلنا نرى المقاييس مختلفة تجاه الأحداث المحيطة".

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