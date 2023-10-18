لترسيخ ثقافة السلامة بالمدارس.. تنظيم ملتقى للتعرف على بيئة العمل في الجيزة

أطلقت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اعرف واحمى نفسك" في مدارس التعلم والتدريب المزدوج بمحافظة الجيزة، على مدار 5 أيام متتالية، والذى يهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

جاء الملتقى ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتنفيذ اشتراطاتها فى قطاعات العمل المختلفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية المترددين من المخاطر التى تهدد السلامة داخل تلك الأماكن لتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح محمد طه، مدير المديرية، أن الملتقى تمت فعالياته بمجمع مدارس “مبارك كول” في 6 أكتوبر، والذى يضم “مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج – إمبابة الثانوية – طلعت حرب الثانوية – الفنية المتقدمة للشئون الفندقية – مدرسة الطباعة الثانوية الفنية – مدرسة أبو رواش الصناعية - الجيزة الثانوية الصناعية”، وبمشاركة مركز تنمية الموارد البشرية والخدمات بمدينة 6 أكتوبر، والوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أشرف سلومة.

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