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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«عمل المنيا» تبحث معوقات تطبيق المنشآت لاشتراطات السلامة والحماية من المخاطر

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، اجتماعا للجنة الأمانة الفنية، للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية؛ لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه المنشآت بالمحافظة في تطبيقها للاشتراطات، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، في إطار سعي المديرية إلى تفعيل دورة أجهزة السلامة في الحفاظ على المنشآت من المخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات، فيما يخص تطبيق أحكام القانون في مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل؛ لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية، والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت.

ومن جهته، أوضح محمد صلاح مدير المديرية، حرص المديرية على تطوير آليات العمل في الأجهزة التابعة لها؛ لتحقيق أفضل مستوى أداء ممكن، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل "الجمهورية الجديدة".

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا، والمهندسة نجوى ناصف ممثلاً عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بأسيوط، وممثل عن إدارة الحماية المدنية، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة، والمهندس عبدالله خفاجي باحث أول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

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