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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

برلماني يشيد بقرار إلغاء القمة الرباعية مع أمريكا بعد قصف مستشفى المعمدانى بغزة

صدى البلد

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة،  بقرار مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ، بإلغاء القمة الرباعية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي كان مقررا انعقاده في العاصمة الأردنية عمان ، اليوم الأربعاء، بعد قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.

وأدان واستنكر بشدة بأشد العبارات ، النائب عادل عبد الفضيل ، المجزرة والجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني فى غزة، مما خلف عن أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المستشفى الذي تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الدولة العبرية.

واعتبر النائب "عبد الفضيل" هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، جريمة من جرائم الحرب والإبادة ، ويعد  انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولا أبسط قيم الإنسانية، مطالبا بتحرك العالم- بعد الصمت الدولي- في أسرع وقت للوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي وتوفير الحماية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وتنفيذ المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام وسرعة تنفيذها ، لتفادي إنزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وأيد رئيس لجنة القوي العاملة  موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية مثمنا رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي   تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها، مشددا على التمسك بعروبة فلسطين وهويتها الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني  لاستعادة أرضهم ومقدساتهم، فالقدس عربية وستظل عربية إلى يوم الدين.

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