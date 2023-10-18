الأراضي المصرية خط أحمر.. نقابة الممثلين واتحاد النقابات الفنية يدعمون الرئيس السيسي

دعمت جميع الكيانات النقابية في مصر تصريحات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق”.

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، وأهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربي أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه"، ونؤكد على "جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا أيضا يؤكد ذلك.