عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأراضي المصرية خط أحمر.. نقابة الممثلين واتحاد النقابات الفنية يدعمون الرئيس السيسي

صدى البلد

دعمت جميع الكيانات النقابية في مصر تصريحات الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة.

 وجاء في البيان: “نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة  الأعراف والمواثيق”.

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، وأهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربي أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه"، ونؤكد على "جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة"، كما أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا أيضا يؤكد ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

اعتصام أمام المعبر.. التحالف الوطني يستجيب لدعوة الرئيس السيسي

2000 جنيه رسميًا|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

440 جنيها دفعة واحدة| تراجع أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس السيسي يتساءل: لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء

المصريون خلف القيادة السياسية للحفاظ على مصر.. رسائل السيسي مع المستشار الألماني

يوم للتاريخ.. بيان عاجل من نتنياهو خلال زيارة بايدن إلى الاحتلال الإسرائيلي

صور أقمار صناعية.. طلب عاجل من روسيا لـ إسرائيل بشأن المستشفى المعمداني

ترشيحاتنا

دياب اللوح: نتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير أراضٍ لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع

انتبهوا.. أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الإغماء المفاجئ

تصريح مستفز من الحكومة الألمانية بشأن موعد انتهاء الهجمات الاسرائيلية

استعدادا لحرب طويلة.. إسرائيل توسع عملية الإخلاء على حدود لبنان

تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد 3 أيام حدادا على شهداء غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل نجيب محفوظ من صنع جمال الغيطاني؟.. تفاصيل

ماتت أحلام الصغار.. طفلة من غزة تكتب وصيتها بشكل مؤثر

في عيد ميلادها الـ46.. صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي

لعلاقة عاطفية مليئة بالشغف.. نصائح للاحتفاظ بقلب الرجل والقضاء على الفتور

فيديو

العرب يلغون القمة الرباعية مع بايدن.. سبب آخر بخلاف قصف مستشفى المعمداني| «فيديوجراف»

اكتشاف مقبرة فرعونية حديث الإعلام الغربي.. ماذا بها| فيديوجراف

صورة مزورة.. دليل نتنياهو الوحيد طلع مزيف

أصبحت تتساقط يوميًا.. دفن جثامين شهداء مستشفى المعمداني بغزة في مقبرة جماعية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ