اتحاد الغرف السعودية يوقع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع داليان الصينية

وقع اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي الصيني ومكتب التجارة في بلدية داليان الصينية, اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان مع عمدة داليان الصينية, الذي جرى خلاله مناقشة تسهيل الاستثمارات المتبادلة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تشمل مجالات التعاون وفقاً لبنود الاتفاقية العمل على تعزيز التواصل والتجارة والاستثمار بين الشركات من الجانبين واستكشاف الفرص والأسواق بالتركيز على قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والتمويل، فضلاً عن دعم الشركات في الوصول إلى الشركاء التجاريين وتوفير المعلومات وتنظيم زيارات الوفود التجارية المتبادلة والمشاركة في المعارض والملتقيات.



يذكر أن بلدية داليان التي تقع شمال شرق الصين تعد مركزًا دوليًا مهمًا للشحن والخدمات اللوجستية في شمال شرق آسيا ونافذة رئيسية للتجارة والممر الرئيسي لنقل المواد والبضائع، وتسعى سلطات المدينة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.