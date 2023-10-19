اعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها في دبي نظرا للأاث التي يشهدها اىشعب الفلسطيني.

وكتبت عبر تويتر:" ‏نظرًا للأحداث المؤلمة في ‎#فلسطين تم تأجيل حفلة يوم ٢٠ أكتوبر في دبي. إدعوا لهم بالنصر والسلامة.

وكانت قد علقت الفنانة انغام علي مجزرة الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‎ مستشفى المعمداني‎ غزة يرضيك كده يارب؟؟!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.