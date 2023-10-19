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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤكد تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين .. مشيرا إلى إنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار للوقوف على مدى جاهزيتها .


وذكرت المحافظة، في بيان اليوم /الأربعاء، أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية للمحافظ لمستشفى قطور المركزي؛ للوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث، والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، حيث تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفى شملت مبنى الباطنة والأطفال التخصصي، قسم الأشعة، وقسم العناية المركزة، وقسم العمليات والحضانات، قسم الغسيل الكلوي، المغسلة، المطبخ، والصيدلية المركزية للمستشفى وتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.


واستمع محافظ الغربية، خلال جولته للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال.


وقال إننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين، مضيفا :" هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم".


واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بقطور والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.
 

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