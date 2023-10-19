متظاهرون يقتحمون الكونجرس للمطالبة بوقف الحرب فى غزة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا وسائل إعلام أمريكية تأكيدها أن متظاهرين يقتحمون مبنى الكونجرس والشرطة تعتقل عددا منهم، موضحة أن مقتحمى الكونجرس يطالبون بوقف إطلاق النار فى غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفى وقت سابق قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمدانى فى غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء فى العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضى الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمى لجيش الاحتلال الإسرائيلى التى وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمدانى، رغم أن إسرائيل تحاول نفى هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمدانى والخسائر التى وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.