الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف قطاع غزة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، قصفه المستمر على قطاع غزة في اليوم 13.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني ، بأن الاحتلال اعتقل 120 شخصا في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة.

وقام مستوطنون إسرائيليون ، اليوم ، إقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وينفذ المستعمرون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.