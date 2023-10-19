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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من بطل السباحة المصري بعد أزمته مع الاتحاد الدولي لدعمه القضية الفلسطينية

عبد الرحمن سامح لاعب
عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة

يستعد عبد الرحمن سامح لاعب منتخب مصر للسباحة للمشاركة في كأس العالم ببودابست بالمجر خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وقام اللاعب بغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز على المشاركة في كأس العالم .

وقال اللاعب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": غدًا أخوض كأس العالم للسباحة في المجر وهي أول محاولة لي من أجل التأهل للأولمبياد ولطالما كان حلمًا راودني طوال حياتي".

وأتم : "سأغلق جميع حساباتي على السوشيال ميديا حتى انتهاء البطولة".

وتمكن عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، من التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة، في كأس العالم لليونان مؤخرا بعد أن أنهى السباق في المركز الأول بزمن مصري جديد قدره 23.04 ثانية.

وكان لاعب مصر قد تأهل للنهائي في سباق 50 مترًا فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية. 
 

وحرص اللاعب على دعم القضية الفلسطينية وإدانة دولة الاحتلال في قصفها لغزة حيث قال في تصريحات لموقع “SOS” الخاص بالسباحة عقب الفوز بالميدالية الذهبية في كأس العالم: ” لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية”.

وأضاف: “لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وعليهم أن يتساءلوا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا فقط أو يحاول شخص ما قتلي”. 
وأتم: “أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علي أن أحتفل بهذا أم لا فإخواتي يُقتلون في فلسطين الآن”.

وقام الاتحاد الدولي للسباحة بتجاهل ومسح صور تتويج عبد الرحمن سامح  بذهبية سباق 50 متر فراشة من الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات .

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