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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا تفعل البطاطا لجسمك أثناء الريجيم

صدى البلد

تنتشر البطاطا بشكل كبير في الاسواق وذلك خلال موسمها وقد قدمت اخصائية التغذية ايمان ابراهيم فوائد مهمة عن البطاطا 

مفيدة للرجيم.
مفيدة للهضم والقولون.
تقوي القلب وتحتوي على البوتاسيوم.
مهمة جداً للعين وده علشان هي غنية بمركبات البيتا كاروتين واللي بتتحول داخل جسم الإنسان إلى فيتامين أ المهم لصحة العين.

تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال افراز الإنسولين.

البطاطا  والرجيم

البطاطا تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية ،
والماء، بالإضافة إلى كمية قليلة من السعرات الحرارية.. 
ولذا فإنه عند تناول كميات من البطاطا ، فإن الألياف الموجودة فيها تأخذ وقتا طويلاً حتى يتم هضمها فتبقى بالمعدة مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول والامتناع عن تناول  المزيد من الطعام. الأمر ينطبق أيضاً على كمية المياه الموجودة في البطاطا  حيث أنها تساعد على الشعور بالشبع.

الأمر الآخر، هو أن البطاطا  تحتوي على كمية سعرات منخفضة نسبياً مما قد يساعد على خسارة الوزن. وطرق تحضيرها الشائعة غالباً طرق صحية مثل الشوي أو الطهي.. فعلى سبيل المثال، إذا أردتم أن تخسروا نصف كيلو كل أسبوع؛ فهذا يتطلب التخلص من 500 سعرة حرارية يومياً؛ الأمر الذي يجعل  البطاطا الحلوة جديرة بضمها ضمن برنامج الحمية حيث أن تناول حصة واحدة(100 غرام)  من البطاطا  المشوية تحوي على 93 سعرة حرارية وهذه كمية قليلة
 

البطاطا الحلوة الريجيم السعرات الحرارية مستوى السكر في الدم

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