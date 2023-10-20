وقفة سلمية للحركة المدنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني أمام مسجد مصطفى محمود..اليوم

دعت الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

يأتي ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال العدو الصهيوني بدعم أمريكي.

وفي سياق متصل كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن السبب الحقيقي وراء الهجوم الأخير على غزة هو دفع الفلسطينيين للتحرك والهجرة نحو سيناء، حيث تستخدم إسرائيل ذريعة الحرب على حماس لتنفيذ فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعوات التهجير التي تقودها إسرائيل، قائلا: “لماذا لا تقدموا صحراء النقب حلًا بديلًا لحين انتهاء عملياتكم العسكرية المزعومة، أم أن الغرض الحقيقي هو مصر وتصفية القضية بأكملها”.

وتساءل العديد عن موقع صحراء النقب، وما هي تلك الصحراء التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنزوح الفلسطينيين بداخلها بدلًا عن سيناء.