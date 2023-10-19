عمال البترول يشاركون بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ويدعمون قرارات الرئيس

شاركت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ولفيف من قيادات النقابة ورؤساء لجان نقابية وعمال، الوقفة التضامنية التي خرجت صباح اليوم من أمام اتحاد عمال مصر، وذلك للتأكيد علي مساندة عمال مصر للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مساندة مصر للقضية دون المساس بأمن مصر القومي.

وتأتي تلك المشاركة بالتزامن مع إعلان النقابة العامة ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية ، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويض باتخاذ ما يراه من قرارات تتناسب والمرحلة الحالية التي تتطلب من جموع الشعب المصري الالتفاف خلف القيادة السياسية الرشيدة والتي تدير الأزمة منذ اللحظة الاولي بمنتهي الحكمة والثبات بما يخدم القضية الفلسطينية ويعمل علي وقف التصعيد، كما تشيد النقابة بموقف مصر من استضافة قمة مصرية اردنية اليوم للعمل علي وقف التصعيد وفتح ممرات انسانية لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

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