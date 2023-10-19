الأمم المتحدة : إطلاق مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية حرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تم الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية إنسانية لوقف إطلاق النار والوصول لحل عادل بوجود دولة فلسطينية حرة.

وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكري أذاعته اكسترا نيوز ، مطار العريش ومعبر رفح قناتين لتوصيل المساعدات للذين يعيشون فى قطاع غزة.

الوحيدة القادر



وأكد جوتيريش أن مصر تثبت فى كل مرة أنها الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، معقبا:" كلما امتدت الحرب زاد العنف والخسائر الإنسانية.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الدولة المصرية عماد السلام في الشرق الأوسط.