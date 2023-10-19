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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل سيناريو الاجتياح البري لقطاع غزة لا يزال قائما؟..العميد سمير راغب يجيب

صدى البلد

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن سيناريو الاجتياح البري لـ قطاع غزة لايزال قائما، مشيرا إلى أن تأجيل الاجتياح جاء بسبب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن هناك عددا من الشواهد تؤكد أن الاجتياح البري سيحدث، أولها وجود الجسر الجوي الذي يحمل مدرعات من أمريكا إلى إسرائيل.


ولفت إلى أن النقاش الجاري حول عملية الاقتحام البري يشهد الحديث حول اختراق طويل المدى، أم مجرد الدخول 3 أو 4 كيلو مترات داخل القطاع ورفع الأعلام فقط.

تعبئة قوات الاحتياط


وتابع: "من شواهد الاقتحام البري أيضًا قيام إسرائيل بتعبئة قوات الاحتياط، وهذه الأعداد في التعبئة لم تحدث من 50 سنة، منذ اكتوبر 73، ولما إسرائيل بتعمل تعبئة الناس دي مش بتروح الشغل، وحتى الزوجات تترك المطبخ ووجه الحياة يتعطل، وهذه التعبئة بهذا العدد الكبير تعني أن إسرائيل تستعد لكافة الجبهات".


ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض للإهانة أمام شعبه، بعد دخول حماس واختطاف هذا العدد الكبير من الإسرائيليين وقتلهم، والجيش الإسرائيلي أيضًا يرى أنه تعرض لإهانة كبيرة، ويريد من خلال الاجتياح البري التأكيد على أنه قادر.


وأردف: "الاجتياح البري من وجهة نظر إسرائيل ضرورة، لرد الاعتبار وهدفه سياسي فقط، لأنه عسكريا لا يساوي شيء".

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