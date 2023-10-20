بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

لقنت الفنانة أنغام أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال درسا قاسيا عبر موقع إكس.

وكتبت أنغام:"‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

انا اسمي ‎#أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟

يعني ‎#مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎#صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

لكل فعل رد فعل

وتابعت: "بعد ما ‎#الجيش_المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎#سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك.

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