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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

لقنت الفنانة أنغام أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال درسا قاسيا عبر موقع إكس.

وكتبت أنغام:"‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

 

بعتنالكم الأسرى مستورين بالبيجامات الكستور.. أنغام تلقن أفيخاى أدرعي درسا قاسيا

 

انا اسمي ‎#أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟
يعني ‎#مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎#صهيوني . والإنسانية  نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور  فاكر؟

 

لكل فعل رد فعل

 

وتابعت: "بعد ما ‎#الجيش_المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎#سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك.

 

ولمتابعة المزيد حول رسالة أنغام إلى  المتحدث باسم جيش الاحتلال .. تابع الفيديو جراف التالي:

أنغام آفيخاي آدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال موقع إكس انت يا اسمك ايه

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