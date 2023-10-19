بعتنالكم الأسرى مستورين بالبيجامات الكستور.. أنغام تلقن أفيخاى أدرعي درسا قاسيا

لقنت الفنانة أنغام أفيخاى أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال درسا عبر موقع إكس.

وكتبت أنغام:"‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

انا اسمي ‎#أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟

يعني ‎#مصر . الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎#صهيوني . والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟

وتابعت:" بعد ما ‎#الجيش_المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎#سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش ‎#النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل).



وتابعت:" شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض ‎#فلسطين يا اسمك ايه انت!!، و ‎#فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم.

واختتمت قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".