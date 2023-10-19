أخبار الفن.. تأجيل حفل أنغام في دبي بسبب أحداث فلسطين.. موعد عزاء سهام عبد السلام

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

موعد عزاء الفنانة سهام عبد السلام

يقام عزاء الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام، اليوم الخميس، فى مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير.

يا ظلمة.. رسالة مؤثرة من إيمان العاصي علي احداث فلسطين

وجهت الفنانة ايمان العاصي رسالة غاضبة مؤثرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة اول امس و تطورات الاحداث في فلسطين.



أيام قرطاج يعلن عن قائمة أفلام الوثائقية القصيرة

أعلن أيام قرطاج السينمائية الإعلان عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة للدورة 34 من المهرجان والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر

‏نظرًا للأحداث المؤلمة ب‎فلسطين.. أنغام تعلن تأجيل حفلها في دبي

اعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها في دبي نظرا للأاث التي يشهدها اىشعب الفلسطيني.

أحمد حلمي يدعم فلسطين على طريقته الخاصة

وجه الفنان أحمد حلمي الدعم للقضية الفلسينية علي طريقتة الخاصة عبر حسابه بموقع فيسبوك.