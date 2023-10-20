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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب مسلسل الصعود على مدار الأيام القليلة الماضية حيث ارتفعت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-10-2023، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر أيضا بنحو 500 جنيه دفعة واحدة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر حوالي 45 جنيها ليسجل 2420 جنيها مقابل 2375 جنيها.. ويستعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب وفق الموقع الرسمي لأسعار الذهب إيجيبت جولد برايس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة بيع 2,514 شراء 2,535 

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة بيع 1,600 شراء 1,613  

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,400 شراء 2,420

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,743 شراء 2,766
عيار 22بيع 2,514 شراء 2,535
عيار 21بيع 2,400 شراء 2,420
عيار 18بيع 2,057 شراء 2,074
عيار 14بيع 1,600 شراء 1,613
عيار 12بيع 1,371 شراء 1,383
الاونصةبيع 85,303 شراء 86,014
الجنيه الذهببيع 19,200 شراء 19,360
الكيلوبيع 2,742,857 شراء 2,765,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا في منتصف تعاملات الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، ولامس مستوى 2410 جنيهات، وتراجع لمستوى 2400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1954 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2057 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023

اسعار الذهب عيار 24 238.13 ريال $63.50

سعر الذهب عيار 22 218.29 ريال $58.21

اسعار الذهب عيار 21 208.37 ريال $55.57

اسعار الذهب عيار 18 178.60 ريال $47.63

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24238.13 ريال$63.50
سعر الذهب عيار 22218.29 ريال$58.21
اسعار الذهب عيار 21208.37 ريال$55.57
اسعار الذهب عيار 18178.60 ريال$47.63
سعر الذهب عيار 14138.91 ريال$37.04
سعر الذهب عيار 12119.07 ريال$31.75
اسعار أوقية الذهب7,406 ريال$1,975
اسعار جنيه الذهب1,667 ريال$444.52
اسعار كيلو الذهب238,131 ريال$63,502
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

أهمية أسعار الذهب

تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.

كما يعتبر  المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب عالميا إلى أعلي مستوي لها منذ 4 أسابيع، بسبب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد استهداف المستشفي المعمداني في القطاع.

وأدي الصراع إلي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أدني مستوي لها في 7 أشهر قبل اندلاع الصراع في غزة، وذلك وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.

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