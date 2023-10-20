كولر يرغب في رحيله | قرار حاسم من الخطيب بشأن تجديد عقد السولية

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات تجديد ملف عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن مارسيل كولر لا يرغب في بقاء عمرو السولية مع الفريق وفتح الباب أمام رحيله في الفترة المقبلة.

وأضاف:" لجنة الكرة ومحمود الخطيب رئيس الاهلي يرغبان في تجديد عقد عمرو السولية لمدة موسم واحد بعيداً عن قرار كولر تكريم له على ما قدمه النادي الأهلي في السنوات الماضية".

وواصل :"الأهلي لا يمانع في رحيل السولية في يناير المقبل للاحتراف في الإمارات أو السعودية إذا ما كانت رغبة اللاعب".