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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 .. عليك بتقسيم المهام

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد – (23 يوليو – 22 أغسطس) و ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزه ابرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.


نستعرض في هذا التقرير توقعات برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023
يجيد برج الأسد التفاعل الاجتماعى، ويعرف بالقوة والشدة فى التصرفات، لكنه طيب القلب.
برج الأسد في حظك اليوم 20/10/2023
يمتلك مولود برج الأسد العديد من الصفات الجذابة، حيث يتمتع بالثقة الكبيرة فى النفس، وقادر على خطف الأنظار حال تواجده.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
المسئوليات الرسمية سوف تجعلك مشغولا طوال اليوم فلا تقلق، يتطلب الجدول الزمنى الضيق منك الالتزام والانضباط، وتقضى بضع ساعات إضافية فى مكان عملك، ما يجبرك على تقسيم المهام المطلوبة منك. 
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
عليك بالجلوس مع شريك حياتك بعض الوقت، وسوف تكون حياتك العاطفية أقوى خاصة عندما تعبر عن مشاعرك، كما عليك ألا تفرض أفكارك على الشريك وامنحه أيضا الرعاية والمودة. 
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
يجب عليك متابعة صحتك بشكل جيد فلا تتردد، حتى لو لم تكن تعانى من أى شىء، فكن مستعدا لأى شىء مفاجئ، واهتم بتناول الطعام الصحى وشرب الماء، خاصة مشروب الديتوكس، فهو يساعد على تهدئة عقلك ويخلصك من سموم جسمك. 
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة. 
خبر سار علاقتك العاطفية ستكون خالية من المشاكل الفترة المقبلة، يمكنك الجلوس مع شريك حياتك لمناقشة القضايا وتسويتها، ولا تقلق من اتخاذ القرارات الكبيرة. 


يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تزدهر حياته خلال الفترة المقبلة، والحصول على ثروة من مصادر مختلفة، وتحسن كبير فى الوضع المالى. 

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