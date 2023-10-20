نجم الزمالك يكتب روشتة فوز الأهلي أمام سيمبا التنزاني .. اليوم

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني ليست صعبة وفي متناول لاعبي الفريق الأحمر، وتوقيت المباراة جيد وأيضا الاستاد الذي سيحتضن اللقاء، رغم أن سيمبا مقلق على أرضه ووسط جماهيره.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر لن يغير كثيرا في التشكيل، وخط الدفاع مستقر مع حارس المرمى، والتغييرات تكون دائما في خط الوسط والهجوم، وفي غياب علي معلول، من الوارد مشاركة خالد عبدالفتاح أو كريم الدبيس في الجبهة اليسرى بجوار هاني وعبدالمنعم وياسر إبراهيم، وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، والأخير إصابته بسيطة، وحال عدم مشاركته سيلعب كوكا".

وأضاف: "هناك تغييرات بالتأكيد حصلت في فترة التوقف، وفي غياب موديست، من الوارد مشاركة رضا سليم بجوار حسين الشحات وتاو في الهجوم. ويجب دائمًا إشراك لاعب مميز في خط الوسط بعيدًا عن الثنائي الذي يلعب في مركز 6، لذلك الأفضل مشاركة إمام عاشور الذي اتوقع تواجده لأن إصابته ليست عضلية وكانت كدمة فقط".

وواصل: "الاتحاد الافريقي والرعاة كان لديهم شروط منها الجماهيرية، ومازيمبي الكونغولي سيلعب في تنزانيا خارج أرضه امام الترجي".

وزاد: "دوري المحترفين يضم أندية قوية ومن أصحاب الشعبية وهناك منافسة شرسة بين الجميع، كما أن الأندية أصبحت لديها لاعبين مميزين والمباريات تذاع على الهواء مباشرة الآن".

وأشار عيد إلى أن الزمالك كان في مستوى تصاعدي من الناحية البدنية قبل فترة التوقف، وكنت أتمنى استمرار خوض الفريق للمباريات لكن جاء التوقف الدولي، كما أن أوسوريو أيضا حصل على اجازة في الفترة الماضية أيضا.

وأكد: "الزمالك لو كان في كامل فورمته فأنه قادر على الفوز، وسموحة لديه مشكلات دفاعية لو استطاع أوسوريو استغلالها سوف يحقق الفوز، وفريق سموحة هجوميا فريق جيد، ودائما أحمد سامي يلعب بندية مع أي منافس، والزمالك قادر على الفوز".