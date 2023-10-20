بيريرا : لن نسمح للأندية اختيار حكام بعينهم وهفدنا استقلالية عمل اللجنة

أكد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هدفه هو استقلالية اللجنة في جميع النواحي سواء المادية أو المعنوية.

واضاف بيريرا في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم أن الحكام حاليا يحصلون على مستحقاتهم المالية عن طريق تحويلات بنكية وليس شيكات مشددا أنه وجد صعوبة في البدايه بالتعامل مع ٣٥٠ حكم .

واضاف أن اللجنة حاليا لديهم ٣٤ حكم ساحة و ٥٢ مساعد مشددا أنه يسعي لتطوير أداء الحكام حيث أن عدد قليل منهم يتم اختياره للمباريات الأوروبية.

واضاف أن عمله الآن أصبح أسهل للغاية مشددا أنه لن يسمح للأندية باختيار حكام بعينهم قائلا: “ هي الأندية بتسمح لينا نختار اللعيبه علشان يختاروا هما الحكام ” .