الليلة.. صراع بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري لكرة السلة

يصطدم الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الإسباني أوجستي بوش، بغريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي، لتحديد الفائز بلقب بطولة كأس السوبر المصري للموسم المنقضي 2022-2023.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على صالة مدينة خليفة الرياضية التي استضافت من قبل نهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة اليد.

واستعد المارد الأحمر لهذه البطولة بالتعاقد مع الأمريكي "مارك ليونز"، فيما نجح الفارس الأبيض في تجديد التعاقد مع مواطنه "أو جي مايو".

ويتسلح الشياطين الحمر بتفوقهم الكاسح على غريمهم التقليدي خلال الموسم المنقضي حيث فازوا في 8 مباريات متتالية بواقع لقاءين في دوري المرتبط ومثلهما في الدور التمهيدي لدوري السوبر ومواجهة في نهائي كأس مصر و3 مباريات في قبل نهائي دوري سوبر السلة، فيما يطمح أبناء ميت عقبة في كسر سلسلة تلك النتائج السلبية وحصد البطولة المحلية الأولى هذا الموسم قبيل انطلاق دوري المرتبط.

ويشارك أبناء القلعة الحمراء في السوبر المحلي لكرة السلة بصفتهم أبطال بطولتي دوري السوبر وكأس مصر، بينما يشارك أبناء القلعة البيضاء بصفتهم وصيف بطولة كأس مصر.

ويدخل القطبان اللقاء بحثًا عن التتويج باللقب الأول لهما في هذه البطولة، لاسيما أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة في الثلاث نسخ الأخيرة.

وتضم قائمة الفريق الأحمر 13 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي مارك ليونز، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مروان سرحان، عمر طارق، مصطفى المكاوي" كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب، عمر عزب.

فيما تضم قائمة الفريق الأبيض 14 لاعبًا وهم: "عمر هشام، وليد عبد الجواد، ياسين ياسر عبد الوهاب، علي حجازي، أحمد عزب، محمد إبراهيم، معاذ أيمن، أدهم العيدة، أحمد ياسر عبد الوهاب، أحمد إسماعيل، علي عمر، زياد أيمن، خالد عبد الناصر، الأمريكي أو جاي مايو".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب السوبر المصري لكرة السلة بعد الفوز على النادي الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة.