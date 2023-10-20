الأهلي يلتقي سبورتنج بدوري محترفي اليد

يلتقي الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، مع نظيره سبورتنج السكندري في إطار الجولة الـ11 من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من الفوز في المباريات العشر السابقة، فيما يحل الفريق السكندري في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وعقب نهاية هذه الجولة سيتوقف قطار الدوري حتى 17 نوفمبر المقبل بسبب الأجندة الدولية وخوض الفراعنة لمعسكر خارجي بألمانيا مطلع الشهر المقبل، على أن يعود قطار المسابقة بمواجهة الأهلي مع نظيره هليوبوليس فيما يلعب سبورتنج مع نظيره طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.