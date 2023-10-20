حماة الوطن: شبابنا في الميادين تأييدا ودعما للقضية الفلسطينية

قال المهندس كريم إمام أمين شباب حزب حماة الوطن، إن شباب الحزب يتجهون للتواجد والانتشار بكافة الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، تأييدا ودعما للقيادة السياسية وقرارتها في القضية الفلسطينية، حيث تؤكد كافة المعطيات أن مصر دولة لها باع سياسي قوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح إمام في تصريحات صحفية له اليوم إن دعم القيادة السياسية في ظل الأوضاع الحالية واجب وطني على كل مصري، داعيًا جموع المواطنيين النزول للميادين معبرين عن تأييدهم وتفويضهم للرئيس عيد الفتاح السيسي.

وأشار إمام إلى أن شباب مصر شباب واعي وهو المستقبل الذي نراهن عليه، وعليه التواجد وبكثافة من أجل إيصال صوت مصر الشعبي المؤيد لأشقائنا في الدولة الفلسطينية.