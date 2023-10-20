كرم جابر يتأهل لنهائي بطولة العالم لرواد المصارعة

تأهل كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة العائد من الاعتزال، إلى نهائي منافسات بطولة العالم للرواد، المقامة حاليا في اليونان.

وصعد كرم جابر لنهائي بطولة العالم عقب فوزه على التركي حسن ميمي بنتيجة 9-2 وكان كرم جابر فاز على بطل روسيا في مواجهة ربع النهائي ليتأهل لنصف النهائي ويضمن ميدالية لمصر بالبطولة.

وكان كرم جابر تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0)، بعدم التكافؤ.

وفجر كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي مفاجأة بإعلانه العودة من الاعتزال من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد.

ويمتلك كرم جابر صاحب الـ44 عاما، سجلا مميزا من الإنجازات لعل أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.