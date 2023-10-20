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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد مشاركته بمعرض الدفاع بكوريا الجنوبية.. وزير الإنتاج الحربي يعود إلى القاهرة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته لمعرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2023" والمقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

صرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي قام خلال مشاركته في فعاليات "ADEX 2023" بدعوة العديد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2023" المقرر إقامته فى مصر بشهر ديسمبر المقبل.

وأشار "بكر" إلى أن الوزير "محمد صلاح" كان قد ثمّن الجهود الدبلوماسية للمسئولين بالسفارة المصرية بكوريا الجنوبية لتعزيز أواصر العلاقات المتينة والشراكات التعاونية المثمرة بين البلدين، والتي لمسها بشكل مباشر خلال زيارته للعاصمة سيول للمشاركة في معرض "ADEX 2023".

وأشاد الوزير "محمد صلاح" بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.

الانتاج الحربى وزير الانتاج الحربي كوريا الجنوبية ADEX 2023 الصناعات العسكرية سيول

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