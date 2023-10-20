برلماني: المصريون في كل الميادين يؤيدون قرارات الدولة

قال أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن المشاهد في الميادين الموجودة بجميع أنحاء مصر والعالم العربي أيضا، توضح دعمها لجميع قرارات القيادة السياسية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، وأن ما ستتخذه في المستقبل؛ يدعمه جميع أفراد الشعب المصري والعربي أيضا معهم.

وأضاف أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي"، أن الجميع يريد عدم تهجير الشعب الفلسطيني، موضحا أن المصريين في جميع الميادين المصرية على قلب رجل واحد، ويؤيدون قرارات الدولة.

وأشار أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يرفضون تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.