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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المصريون في كل الميادين يؤيدون قرارات الدولة

أحمد عاشور، عضو مجلس
أحمد عاشور، عضو مجلس النواب

قال أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن المشاهد في الميادين الموجودة بجميع أنحاء مصر والعالم العربي أيضا، توضح دعمها لجميع قرارات القيادة السياسية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، وأن ما ستتخذه في المستقبل؛ يدعمه جميع أفراد الشعب المصري والعربي أيضا معهم.

وأضاف أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي"، أن الجميع يريد عدم تهجير الشعب الفلسطيني، موضحا أن المصريين في جميع الميادين المصرية على قلب رجل واحد، ويؤيدون قرارات الدولة.

وأشار أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يرفضون تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

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