بسبب غزة.. حسام موافي لمؤسسات حقوق الإنسان: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

استهل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بداية برنامجه «ربي زدني علمًا»، بالوقوف دقيقة؛ حدادا على شهداء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهاجم حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، جمعيات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية؛ بسبب موقفهم المخزي تجاه الشعب الفلسطيني ومما يحدث له حاليا.

حقوق الإنسان

وقال: منظمات حقوق الإنسان شاطرة تعمل تشوف نفسها كل شوية علينا، وكل شوية تفتيش على السجون، يا راجل أنت كدا منافق، شايف اللي بيستشهدوا قدامك وأنت عينك مقفولة؟، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.