عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى السكر.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج السكر ليس في الروشتة فقط، وإنما في نظام الغذاء أيضا، مشيرا إلى أن الغذاء يتم حسابه بالسعرات الحرارية وليس بكميته، مستشهدا بأن الخضروات كلها مناسبة لمريض السكر؛ بسبب قلة وعدم احتوائها على أي سعرات حرارية.


وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة صدى البلد: هناك نوعين لمريض السكر، الأول يحتاج للأنسولين فقط، والثاني بالأقراص ونظام الغذاء.

 العلاج

وبشأن أدوية الضغط، تابع حسام موافي: مرض يتطلب العلاج بالمحاولة والخطأ، وعدم سرعة ضبط مستوى الضغط ليس مسئولية الطبيب وإنما في العلاج، مشيرا إلى أن أعراض السكر تتمثل في «التبول خلال الليل، العطش، نقص الوزن، مع قلة الأكل».

أدوية الضغط الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي الخضروات السعرات الحرارية حسام موافي كلية طب قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

ترشيحاتنا

فرصة.. رينو داستر بدون أوفر برايس

وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ