حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى السكر.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج السكر ليس في الروشتة فقط، وإنما في نظام الغذاء أيضا، مشيرا إلى أن الغذاء يتم حسابه بالسعرات الحرارية وليس بكميته، مستشهدا بأن الخضروات كلها مناسبة لمريض السكر؛ بسبب قلة وعدم احتوائها على أي سعرات حرارية.



وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة صدى البلد: هناك نوعين لمريض السكر، الأول يحتاج للأنسولين فقط، والثاني بالأقراص ونظام الغذاء.

العلاج

وبشأن أدوية الضغط، تابع حسام موافي: مرض يتطلب العلاج بالمحاولة والخطأ، وعدم سرعة ضبط مستوى الضغط ليس مسئولية الطبيب وإنما في العلاج، مشيرا إلى أن أعراض السكر تتمثل في «التبول خلال الليل، العطش، نقص الوزن، مع قلة الأكل».