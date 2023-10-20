حياة كريمة: الجميع يواصلون اعتصامهم أمام معبر رفح لدعم الأشقاء في فلسطين

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن الجميع يواصلون اعتصامهم أمام معبر رفح، مشيرة إلى أن ذلك من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.

وأضافت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، خلال لقائها عبر فضائية “الحياة"، أن المؤتمر الذي أقيم صباح اليوم من جانب الأمم المتحدة، لم يُعطِ وعودا وتصريحات مباشرة بشأن إدخال المساعدات.

وأوضحت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الخطة الأولى لتقديم المساعدات إلى غزة، تشمل إدخال 106 قاطرات، وإذا تم تخصيص عدد معين من القاطرات للعبور؛ سيتم إدخال القاطرات المحملة بالمواد الطبية في المقام الأول والأغذية.