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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القندوسي يسجل هدفين في دقيقتين لسيراميكا كليوباترا أمام الداخلية

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

سجل أحمد القندوسي هدفين لصالح فريق سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية لتصبح النتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري .

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين أمام منافسه الداخلية بعد مرور 20 دقيقة وجاء الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق محمود عبدالحفيظ، وسجل محمد إبراهيم الهدف الثاني لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 20 من عمر اللقاء من ركلة جزاء نجح في تسجيلها في شباك الحارس.

فيما سجل أحمد قندوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الرابع لفريق في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

 

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.

القندوسي فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

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