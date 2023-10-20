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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يقترب من رئاسة نادي الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

مع غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك بدأت مؤشرات الفرز تتجه نحو نجاح حسين لبيب فى الفوز بمنصب رئيس نادى الزمالك على حساب منافسيه فاروق جعفر وعمر هريدى وميرفت سيد أحمد وماجد الحنبلي.

كما أشارت المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك إلى تقدم كبير لأعضاء قائمته على بقية المناصب المندوه الحسينى لأمانة الصندوق وأحمد سليمان وهانى شكرى وهانى بيرزى وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق للعضوية فوق السن ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى للعضوية تحت السن.

منصب النائب

وشهد منصب النائب منافسة قوية بين هانى العتال المرشح مستقلا مع هشام نصر مرشح القائمة الموحدة حتى اللحظات الأخيرة من عمليات الفرز التي بدأت عقب غلق باب التصويت فى السابعة مساء من اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك وتضم المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشارين مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال  وغريب محمد و خيري محمد و مجدي حيدر و أيمن النحال . 

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

قبل الانتخابات.. رسالة نارية من حسين لبيب لأعضاء الجمعية العمومية

 انتخابات الزمالك

وشهدت انتخابات الزمالك التي بدأت فى التاسعة صباحا مع فتح باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد مناوشات وخناقات بين أنصار المرشحين على أماكن توجيه الدعاية فى البداية فى مشهد جعل اللجنة المشرفة على الإنتخابات توقف عمليات التصويت وتطالب بخروج بعض من شباب الوايت نايتس من الخيمة الإنتخابية، فى الوقت الذى شنت فيه ميرفت سيد المرشحة على منصب الرئيس هجوما عنيفا على القائمة الموحدة وكذلك الحسينى سمير المرشح للعضوية بدعوى اعتداء أنصار القائمة عليهم .

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك اكتمال النصاب القانوني الرسمي لإجراء عملية الاقتراع.

ويكتمل النصاب القانوني باعتماد تسجيل حضور 10 آلاف عضو من بين 102 ألف ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات.

أكدت مصادر داخل  اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن اقتراب عدد الجمعية العمومية التى حضرت للإدلاء بأصواتها لإختيار مجلس إدارة جديد إقتربت من 25 ألف صوت .

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك  اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق  باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك فاروق جعفر عمر هريدي هانى العتال

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