وثيقة زواج أونلاين من البيت.. تعرف على الخطوات

يهتم الكثير بمعرفة خطوات استخراج وثيقة الزواج او المتعارف عليها باسم "القسيمة"، خصوصا المقبلين على الزواج، وفي ضوء حرص الدولة على رقمنة الخدمات تسهيلا على المواطن فقد قدمت قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمة «أون لاين»، لتسهيل الأمور على المواطنين، بدلا من الوقوف لساعات طويلة في المكاتب، من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا، إذ يمكن لشخص استخراجها من منزله في دقائق قليلة بطرق بسيطة وسهلة.

ولإنجاز خدمة عمل وثيقة الزواج فهناك العديد من الخطوات المهمة التي يتبعها الزوج للتوثيق من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية الرسمي .

- الدخول على الأحوال المدنية، وتسجيل الدخول على الموقع، ثم اختيار خدمة وثيقة زواج وملء البيانات المطلوبة، والقيام باختيار طريقة الدفع، ثم اختيار عدد النسخ المطلوبة.

وقبل معرفة الخطوات كاملة لاستخراج وثيقة زواج فلابد فهناك بعض التفاصيل بشأن وثيقة ما قبل الزواج حيث نص القانون على إعداد وثيقة ما قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، حيث ستتضمن شروطا سيتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى، يتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانونًا، موضحا أن القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.

أماكن استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

ويمكن أيضا استخراج قسيمة زواج كمبيوتر من الأماكن السابقة، من خلال الذهاب إلى السجل المدني التابع لمنطقتك، وطلب استخراج قسيمة زواج كمبيوتر على أن يتم توافر شروط استخراج قسيمة زواج كمبيوتر في الشخص المقدم للطلب، كما يمكنك اللجوء إلى فروع السجل المدني المنتشرة بالمولات التجارية الضخمة والفروع التابعة لكل مركز علي مستوى المحافظات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا، لا يحتاج العديد من الأوراق التي يجب تقديمها، فكل الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة زواج كمبيوتر تتمثل في نموذج لقسيمة الزواج من السجل المدني الذي يتبعه الزوج، مع كتابة جميع البيانات المطلوبة في الوثيقة، فيعتبر استخراج وثيقة الزواج من أسهل الوثائق التي يمكن استخراجها.

الاستعلام عن وثيقة زواج

وأعلنت وزارة الداخلية، عن إجراءات الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي، من خلال إدخال البيانات على موقعها واختيار الاستعلام عن قسيمة الزواج، وسيتم تحويل الاستفسارات تلقائيًا إلى صفحة الخدمة الوطنية الموحدة الخاصة بوزارة العدل، أو الذهاب إلى أقرب فرع للسجل المدني والاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي

ولمعرفة بعض المعلومات بشأن وثيقة الطلاق، يستعرض صدى البلد بعض المواد القانونية بشأن مناصفة الثروة عند الطلاق، فقد نصت الماد 19 من القانون الجديد على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.

وحدد القانون التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد، حيث اشترطت المادة 103، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب، كما نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

قسيمة طلاق أونلاين

وفي المقابل يبحث الكثير عن خطوات استخراج قسيمة الطلاق حال الانفصال بين الزوجين، وعن طريقة استخراج قسيمة طلاق اون لاين من بوابة وزارة الداخلية، يجب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ومن ثم تسجيل الدخول كمستخدم جديد واستكمال المعلومات المطلوبة للتسجيل كالإسم والرقم القومي ثم وصول كود إلى الهاتف ويتم إدخاله على الموقع لاستكمال خطوات التسجيل، وبمجرد الإنتهاء يمكن الضغط على دليل الخدمات أعلى يمين الصفحة، وإختيار قسيمة طلاق من خدمات الأحوال المدنية.

وما أن يتم طلب الخدمة حتى سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات لاستكمال إجراءات استخراج قسيمة طلاق 2023، حيث يجب إدخال بيانات الوثيقة والمتضمنة الرقم القومي للزوج والزوجة، وتحديد درجة قرابة طالب الخدمة، ثم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام وإستكمال الإجراءات، وسيتم تحديد موعد استلام الوثيقة وفي حالة عدم الاستلام يتم الاتصال خلال 72 ساعة لتحديد موعد جديد.

خطوات استخراج قسيمة طلاق اونلاين من موقع وزارة الداخلية 2023

ويمكن استخراج وثيقة الطلاق اونلاين من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية.

إنشاء حساب على موقع الداخلية

طلب بعض البيانات الأساسية

كتابه الاسم الرباعي

كتابه رقم بطاقة الرقم القومي

رقم الهاتف

وسيتم من خلاله إرسال كود

يدخل في الموقع للتأكد من الرقم

اختيار خدمات السجل المدني

اضغط على وثيقة طلاق

إدخال عدد الشهادات المطلوبة

سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة طلاق

وتحديد درجة قرابة

الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام

وأخيرا تتم عملية التسجيل