انخفاض أسعار كافة الأعيرة .. وطفرة فى انتاج الذهب بمصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اتزانا في الأسعار منذ قرار الحكومة بإلغاء جميع الجمارك والرسوم الأخرى ما عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين العائدين من الخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية، واتسعت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي للأوقية لأكثر من 35%.

وتزامنا مع هذه القرارات التي تقلل من حدة الأسعار ، فقد سجلت أسعار الذهب مساء الجمعة في مصر بختام تعاملات الصاغة انخفاضًا بكافة الأعيرة، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله سعر الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023 بمنتصف التعاملات، وقفز خلالها سعر الجنيه الذهب بنحو 595 جنيهًا.

وكان سعر الذهب عيار 21 ارتفع بمنتصف التعاملات، بنحو 70 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا، وحقق سعر الذهب عيار 18 زيادة قدرها 60 جنيهًا

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,760 شراء 2,783 عيار 22 بيع 2,530 شراء 2,551 عيار 21 بيع 2,415 شراء 2,435 عيار 18 بيع 2,070 شراء 2,087 عيار 14 بيع 1,610 شراء 1,623 عيار 12 بيع 1,380 شراء 1,391 الاونصة بيع 85,836 شراء 86,547 الجنيه الذهب بيع 19,320 شراء 19,480 الكيلو بيع 2,760,000 شراء 2,782,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

قيمة مضافة 14% على قيمة المصنعية

القرار الذي جرى تطبيقه منذ 11 مايو الماضي، لترتفع حصيلة المشغولات الواردة بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى 2 طن من الذهب حتى يوم الأحد الماضي، فحسب ذلك القرار فإنه لا يوجد كمية محددة للدخول بها إلى مصر، موضحًا: «أي كانت الكمية هناك مرونة كما أن السبائك والمشغولات الذهبية معفية من الضريبة الجمركية، ورسوم الدمغة والموازين، هو بيدفع فقط ضريبة قيمة مضافة 14% على قيمة المصنعية.

ويعفي القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

ومنذ صدور القرار انخفضت أسعار الذهب في السوق المصرية وشهدت تقلبات محدودة بالتزامن مع تحركات الدولار في السوق الموازية.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن، مقابل 22.9 طن في الفترة نفسها من عام 2022.

وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.

وتتواصل جهود الحكومة المصرية التي تهدف إلى رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الذهب والذي بدوره سيساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تمتلك مصر فرصا عالية تؤهلها لأن تصبح ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذهب،

ويتركز إنتاج الذهب بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، منطقة حمش، ووادي العلاقي، وبالتالي انتاج الذهب يصبُ في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الاقتصاد القومي.".

ومنجم الذهب إيقات يقع بالصحراء الشرقية، وكان المهندس طارق الملا أعلن خلال عام 2020، عن تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

يذكر أيضاً أن شركة إيقات منجم الذهب هي ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة.

200 كيلو جرام ذهب شهرياً

وفي تصريحات سابقة قال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في فبراير 2023 أن منجم جبل إيقات يستطيع إنتاج أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب شهريًا، موضحًا أن ذلك سيدعم رصيد البنك المركزي من الذهب، وذلك من خلال إعطاء قوة للعملة المصرية والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف فرج، أن هذا المنجم يعادل منجم السكري فى الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المناجم الخاصة بالذهب، ومنها منطقة عتود في الصحراء الشرقية، ومنطقة المثلث الذهبي، ومنطقة حنش، ومنطقة وادي العراقي، والبرانية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 منطقة تصلح للتنقيب عن الذهب في مصر، مؤكدا أن استخراج الذهب من منجم إيقات، يتم بأيادٍ مصرية.

وأضاف أن الذهب صناعة وليس مجرد رفاهية، فهو احتياطي استراتيجي للأفراد والدول، كما انه الملاذ الآمن للدول والأفراد، مشيرا إلى أن الذهب أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات، لافتاً إلى أن هناك تقريرا يكشف أن المصريين اشتروا في عام 2022، 40 طن سبائك ومشغولات ذهبية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس.

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال أول 10 أشهر من عام 2022، لتصل إلى 1.326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

صدرت مصر ذهبا وحليا وأحجارا كريمة إلى 37 دولة خلال عام 2022 وسيطرت كندا على 50.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

كما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49.5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%، وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.

من الجدير بالذكر أيضاً أن انتاج الذهب في مصر يتركز في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

وتمتلك مصر كنوزا من الذهب فلديها عدة مناجم وهي كالأتي:

منجم السكري

منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو متر جنوبي مرسى علم، تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به عام 2009، ويعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج.

وأكدت وزارة البترول أنّه في 2019 شهد بيع نحو 15 طنا من الذهب والفضة من إنتاج منجم السكري، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتها نحو 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها 3% نحو 19.5 مليون دولار.

منجم حمش

يقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية قرب محمية وادي "الجمال حماطة"، وتم إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية لأول مرة في مصر من المنجم عام 2007، وبلغ الإنتاج في فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما.

منجم وادي العلاقي

يوجد بعد 250 كيلو مترا جنوب شرق مدينة أسوان، في جنوب مصر، وكانت نتائج الاستكشاف مُثمرة في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور، إذ تم اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية وبمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح من 2 إلى 4 جرامات في الطن.

منجم عتود

يقع غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفوـ مرسى علم 5 كم، ويوجد الذهب في عروق مرو حاملة للذهب تنتشر في منطقة نحو 9 كم2 محصورة في صخور الجابرو المكونة لجبل عتود، ويشمل احتياطي الذهب المؤكد بحجم 8595 طنا بمتوسط نسبة ذهب 12.68جم في الطن .

منجم البرامية

يقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفوـ مرسى علم ويوجد معدن الذهب في عروق المرو، ويعتبر واحدا من أكبر وأغنى مناجم الذهب في مصر، وتقدير الاحتياطي يقع في 3 نطاقات، الأول يحتوي على 14.8 مليون طن خام بنسبة ذهب 1.07 جم في الطن ويحتوي على كمية من الذهب 16 طنا، والثاني يحتوي على 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85 جم للطن، ويحتوي على كمية ذهب 3.5 طن، والثالث يحتوي على 0.5 مليون طن خام بنسبة ذهب 3.00 جم في الطن، ويحتوي على كمية ذهب 1.5 طن.

منجم أبو مروات

يقع في جنوب طريق سفاجا قنا قرب جبل أبو مروات، وشمال شرق وادي أبو مروات أحد فروع وادي سمنة، يوجد به معدن الذهب والفضة مصاحبا لمعدن من الزنك والرصاص والنحاس بحجم احتياطي 290 ألف طن بنسبة ذهب تترواح ما بين 3.8 – 7.7 جم في الطن وفضة تترواح ما بين 43.3 – 102 جم في الطن.

منجم أم عود

يقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، 6 كم إلى الغرب من الصباحية، ويوجد الذهب فيى عروق الكوارتز الأبيض الرمادي ويمثل حجم الاحتياطي 15600 طن، ونسبة الذهب 22.7 جم في الطن.

منطقة حلايب وشلاتين

تحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، ففيها جبل الأنبط الذي استخرج سكان القبائل 7 كجم منه في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل ذاته.

المثلث الذهبي

يوجد في بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعا للذهب.