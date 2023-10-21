أحمد موسى يحذر المصريين.. تطور مفاجئ بشأن دخول المساعدات إلى غزة.. بدء توافد القادة والزعماء للمشاركة بقمة القاهرة للسلام| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





أكدا ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة وجهود احتواء الموقف.



استجابة لدعوة السيسي| بدء توافد القادة والزعماء للمشاركة بقمة القاهرة للسلام.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أنه بدأ توافد القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام استجابة لدعوة الرئيس السيسي.

وأوضحت أنه وصل كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في قمة القاهرة للسلام استجابة لدعوة الرئيس السيسي.



تجهيز الأولويات| تطور مفاجئ بشأن دخول المساعدات إلى غزة.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأ في تجهيز أهم المستلزمات والدعم ذات الأولوية للدخول حال فتح معبر رفح.



مستشار بالأكاديمية العسكرية : أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته

كشف اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، دلالات ورسائل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



بسبب غزة.. حسام موافي لمؤسسات حقوق الإنسان: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

استهل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بداية برنامجه «ربي زدني علمًا»، بالوقوف دقيقة؛ حدادا على شهداء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.



خط حياة لسكان غزة| جوتيريش: هناك الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والوقود والدواء والطعام

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ مليوني شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، فلا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود، وهم تحت النيران، ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة.



المطران عطا الله حنا: الاحتلال استهدف الأبرياء فى أقدم ثالث كنيسة بالعالم

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ثالث أقدم كنيسة في العالم كنيسة الروم الأرثوذكس بقطاع غزة، مضيفا أن الكنيسة يعود إنشائها للقرن الخامس الميلادي.



مصر مستعدة لإصلاح أضرار قصف إسرائيل لمعبر رفح.. ماذا دار بين السيسي وريشي سوناك؟

عرضت قناة "رئاسة الجمهورية"، على "اليوتيوب"، فيديو يستعرض استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء المملكة المتحدة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لبحث تداعيات الأوضاع في غزة.



أسامة الأزهري داعما القضية الفلسطينية: "سندخل المساعدات إلى غزة رغم أنف العالم"

عرضت فضائية "سي بي سي" مقطع فيديو لأسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أثناء إلقائه خطبة ودعاء للفلسطينيين خلال احتشاد المتظاهرين في ميدان التحرير في جمعة تحيا مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية.



أحمد موسى يحذر المصريين من الإخوان: لا يريدون الاستقرار كعادتهم

احتشد الآلاف من المواطنين في ميادين مصر بمحافظاتها المختلفة، تحت عنوان "جمعة تحيا مصر" من أجل دعم القضية الفلسطينية في غزة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير بالتصعيد غير الآدمي ضد الأشقاء في فلسطين.



حمدين صباحي: ملايين المصريين أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين| فيديو

قال حمدين صباحي، إن ملايين المصريين أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي.