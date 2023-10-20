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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خط حياة لسكان غزة| جوتيريش: هناك الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والوقود والدواء والطعام

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ مليوني شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، فلا يوجد لديهم مياه أو طعام أو دواء أو غاز أو وقود، وهم تحت النيران، ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة.

وأضاف «جوتيريش»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، وبحث سبل توصيلها إلى غزة، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «في هذا الجانب من المعبر، لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والوقود والدواء والطعام، وهي نفس الأشياء التي نحتاجها أن تكون في الجانب الآخر من المعبر».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: «هذه الشاحنات خط حياة بالنسبة لسكان غزة، وهي تمثل الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة، ونريد تحريك هذه الشاحنات إلى غزة في أسرع وقت ممكن وأكبر منطقة».

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