حمدين صباحي: ملايين المصريين أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي بشأن فلسطين| فيديو

قال حمدين صباحي، إن ملايين المصريين أكدوا دعمهم لموقف الرئيس السيسي.

وأضاف حمدين صباحي، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز"،: "الإدارة الأمريكية إدارة منحازة، لكنها في هذه المرة انحيازها وقح وكذوبة"، لافتا: "لا يليق برئيس دولة كبرى أن يكذب ويكرر كذبة ويتواطأ على دم المرضى".

وأشار إلى أن: "الأمريكان هم من زرعوا هذا الكيان.. ويقومون بحمايته"، مضيفا: "الجماهير المصرية في مختلف الميادين يعبرون عن موقف حاسم مع فلسطين".

وأكد: "نحن ندعم الموقف المصري في فتح المعابر، وندعم الموقف الرسمي في رفض التهجير إلى سيناء، ووقف الحرب".