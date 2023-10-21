وزير الدفاع الصهيوني يتوعد حزب الله.. وإنكار عبري للأزمة الإنسانية في غزة

قال وزير الدفاع العبري يوآف جالانت أن حزب الله قرر دخول الحرب وأنه في هذه الحالة سيدفع ثمن باهظ، ذاكرا إن التحديات المقبلة صعبة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير في بيان يوم السبت إن حوالي 700 ألف من سكان غزة انتقلوا إلى المناطق الجنوبية للقطاع، بينما بقي حوالي 350 ألفًا في شمال القطاع، خاصة في مدينة غزة.

وزعم المسؤول أن "المستشفيات [في الشمال] تحولت إلى قواعد عسكرية" وأن حماس تجبر مديري المستشفيات على البقاء في أماكنهم.

وزعم أيضا في انكار لكل ما يقوله العال أنه لا توجد أزمة إنسانية في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك ما يكفي من المياه لمدة أسبوعين آخرين.

