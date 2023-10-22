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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. وحظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023: لا تستعجل عند اتخاذ القرارات المهمة

برج القوس
برج القوس

يعد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، اليوم هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الاحد 22 أكتوبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

 

برج القوس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023


لا تحاول أن تستعجل عند أخذ القرارات المهمة التى تخص العمل، وحاول أن تكون أكثر هدوءا فى الفترات الحالية، من أجل تحقيق أحلامك، ايضًا هذه الفترة تعتبر من أفضل الفترات فحاول أن تستمر فى السعى.

برج القوس حظك اليوم ماليا الأحد 22 أكتوبر..

 

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.


برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

افصل فى التعامل مع شريك حياتك والأمور التى تتعلق بحياتك المهنية، وحاول عند العودة لمنزلك أن تترك أى شىء خارجه للحرص على استمرارية العلاقة بشكل جيد.

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برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023: لا داعي للشعور بالاحباط

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برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

من الأفضل أن تقوم بعمل جدول مناسب ليومك لكى يساعدك على الاستقرار والتنظيم، ما يعود بالإيجاب على صحتك خلال الفترات المقبلة.


برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يحقق أحلامه ويتخلص من الأزمات الماضية، ويحصل على ربح مالى خلال السنوات المقبلة.

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