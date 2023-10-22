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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن أول قراراته عقب هزيمة الفريق بخماسية أمام الزمالك.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" وقف جميع مستحقات فريق كرة القدم في نادي سموحة ، وطلب تقرير كامل من المدير الفني  الكابتن أحمد سامي عن الأسباب التي أدت إلى  ما حدث اليوم في مباراة الزمالك".

اكستح نادي الزمالك ضيفه سموحة 5 -1  في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الـ4 من الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3.

زيزو يسجل في سموحة
وأحرز أحمد مصطفي زيزو الثاني بتسديدة “الركبة” داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13.

وأضاع زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد تدخل من الفار.

وتمكن أوباما من تسجيل الهدف الثالث بطريقة مهارية “بالكعب”

وجاء هدف التقليص من رأسية فادي فريد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وجاء هدف الزمالك الرابع من متابعة جيدة لسيف الجزيري داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وقضى الزمالك على آمال سموحة بتسديدة شيكابالا في الدقيقة 91.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

احمد مصطفى زيزو أحمد مصطفى الدوري المصري الزمالك المثلوثي

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