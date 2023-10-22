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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

فرج عامر
فرج عامر

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قرارا ناريا بعد خسارة الموج الأزرق أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع "فيس بوك": “وقف جميع مستحقات فريق كرة القدم في نادي سموحة، وطلب تقرير كامل من المدير الفني  الكابتن احد سامي عن الأسباب التي أدت إلي  ما حدث في مباراة الزمالك”.

فرج عامر

 

وسجل أهداف الزمالك كل من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وشيكابالا.
في المقابل، أحرز فادي فريد هدف سموحة الوحيد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد عند 7 نقاط في المركز السادس.

سموحة الزمالك فرج عامر الدوري المصري شيكابالا

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